В Саратовской области коронавирусом за неделю заболели всего семь человек

Минздрав региона опубликовал данные по заболеваемости за неделю.

По информации ведомства, за последнюю неделю в области зафиксировано 4 323 случая ОРВИ, что на 3,27% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализированных снизилось на 7,2% и составило 179 человек.

Общий эпидемиологический порог ниже почти на 8,5%, однако среди взрослого населения он сохраняется превышенным.

Коронавирусная инфекция подтверждена у семи жителей региона — это на одного человека больше, чем за предыдущую семидневку.

Ольга Сергеева