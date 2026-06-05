Панков рассказал о ремонте дороги на Широкий Буерак

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о предстоящем ремонте дороги в Гагаринском районе.

«Жители Широкого Буерака пожаловались на разбитую дорогу от федеральной трассы. Живописное село на берегу Волги, здесь много дач у саратовцев. Также много и тех кто проживает круглогодично. Безопасная дорога нужна всем. Ремонт начнется совсем скоро. В этом году приведут в порядок участки общей протяженностью 3 километра.

На месте познакомился с Владимиром Александровичем. Он ехал с дочерью на дачу в Пудовкино. И предложил подвезти на своей машине. Дальше поехали вместе. В машине завелся теплый, соседский разговор. Спасибо ему за это.

Пенсионер рассказал о наболевшем. В Пудовкино не ходит автобус, хотя людей там живет много. А дорога от Широкого Буерака до села — щебенка, местами трудно проехать. Выяснилось, что этот участок не стоит на балансе муниципалитета, а часть и вовсе в частных руках. Чтобы включить дорогу в план ремонта, нужно передать ее муниципалитету. Вопрос с будем прорабатывать совместно с районом. При необходимости обращусь и в прокуратуру.

В самом Пудовкино пообщался с местными жителями. Люди просят помочь с водой. Летом, когда все начинают полив, напор сильно падает. Проработаем запуск второй водонапорной башни. Все вопросы будем и дальше обсуждать с жителями», — отметил Николай Панков.