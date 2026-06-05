Председатель Саратовского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» о решении президента: «Бизнес услышали»

Председатель Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Панфёрова выразила свою поддержку решению президента России, касающемуся улучшения условий для ведения бизнеса.

В своем заявлении она отметила, что это решение является своевременным и крайне важным для предпринимательского сообщества региона.

«Мы уверены, что это далеко не последний шаг на пути пересмотра налоговой реформы и улучшения условий для предпринимателей. В очередной раз мы убедились, что единственно возможный формат взаимодействия с государством — это путь конструктивного диалога», — подчеркнула Панфёрова.

Она также отметила, что налоговая реформа, как показали масштабные опросы предпринимателей, проведенные «ОПОРОЙ РОССИИ» по всей стране, ощутимо затронула малый и средний бизнес. Саратовская область не стала исключением.

«Мы работали с этой важной повесткой как в публичном поле, так и с исполнительной властью и депутатским корпусом», — добавила она.

Панфёрова подчеркнула, что аргументированная позиция бизнеса была услышана и нашла поддержку у Владимира Путина, что является важным шагом к улучшению деловой среды в стране.

Ольга Сергеева