Панков рассказал о строительстве домов по госпрограмме КРСТ в Лысогорском районе

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о том, как в Лысогорском районе решается проблема с жильём для сельхозработников.

«Строится 10 домов в селе Невежкино и столько же в селе Бутырки. Такую возможность дала федеральная программа комплексного развития сельских территорий.

В Невежкино строительство идёт по графику. Уже ведется отделка внутренних помещений и подключение к сетям электроснабжения. Решается вопрос с газоснабжением. Дома будут сданы с земельными участками, где можно устроить сад или огород. К ним подведены коммуникации водоснабжения, сделают ограждение.

Свой вклад вносит и местное фермерское хозяйство. Ему важно обеспечить хорошие условия востребованным специалистам. Его руководитель Александр Жариков во многом помогает селу. Там, где сильные хозяйства, развиваются и сельские территории.

Новосёлами будут механизаторы, комбайнеры, выпускники аграрного вуза — будущие агрономы. Некоторые приедут даже из Саратова. Важно, что несколько домов получат учителя сельской школы. Если живёт школа — живёт и село.

Школа здесь замечательная. Есть сильная хоккейная команда. Действует агрокласс, на базе которого ребята получают профессии, востребованные в сельском хозяйстве. Было бы правильно, чтобы выпускникам выдавали об этом документ. Буду помогать в решении этого вопроса.

Ранее также побывал в селе Бутырки. Там, кроме сельхозработников, в новых домах будут жить ещё учитель и медик. Федеральная программа помогает привлечь и удержать специалистов.

Главное, чтобы работы продолжались в хорошем темпе и не в ущерб качеству. И новый год люди могли встретить уже в новом, комфортном жилье», — отметил Николай Панков.