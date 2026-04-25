Панков рассказал о строительстве школьных стадионов в Заводском районе

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о рабочей поездке в Заводской район Саратова.

«Сегодня объехал школы и детсады Заводского района. Здесь реализуется депутатский проект Вячеслава Володина. По восстановлению школьных стадионов и установке игровых площадок. С учителями, воспитателями и родителями обсудили их мнения и предложения.

Это еще один проект спикера для создания лучших условий и безопасности детей. Ранее были отремонтированы территории учреждений, отмостки зданий, площадки для школьных линеек. Установлены ограждения. И сам район тоже преобразился. Здесь отремонтированы дворы и тротуары, запущен скоростной трамвай.

Отмечу, в школе N106 сильные спортивные традиции. Ученики много лет побеждают на президентских состязаниях. И теперь у них радостное событие. На месте старой обветшавшей спортплощадки началось строительство современного школьного стадиона. Где будут условия для занятий различными видами спорта и сдачи норм ГТО.

Работы начались и у школ N78, N34. Тоже готовятся основания под стадионы. А в школе N16, которая в этом году отметит 90-летний юбилей, идет капитальный ремонт. Первый со времени её основания. Кроме стадиона будет еще игровая площадка для начальных классов.

В каждой школе договорились с родителями и учителями вместе контролировать работы. Они внесут и свои предложения. По расцветке покрытия, благоустройству и так далее.

А в детсадах N62 и N115 уже идет установка современных безопасных игровых площадок. Садики эти уютные и красивые, дети их любят. Об этом говорит и то, что уже взрослые выпускники их не забывают. Даже высадили туи и сирень. Напомнил подрядчикам, что за установку площадок — особая ответственность. Все это делается для детей. Главное обеспечить их комфорт и безопасность», — подчеркнул Николай Панков.