Саратовская область в 2025 году стала лидером культурного волонтёрства

Волонтёрское движение в Саратовской области добилось значимых успехов.

Региональное отделение Всероссийского объединения «Волонтёры культуры» стало лауреатом премии «Лучший регион культурного волонтёрства — 2025» на Международном форуме гражданских инициатив в Москве.

Активисты движения работают по трём основным направлениям:

Поддержка культурных учреждений.

Организация мероприятий.

Охрана культурного наследия.

По данным портала «Добро.рф», в регионе зарегистрировано более 20 тысяч волонтёров культуры, которые уже реализовали почти 2000 социальных и культурных инициатив.

«Наша миссия — сделать культуру доступной для всех, пробудить интерес к творчеству и сохранению наследия», — подчеркнула глава отделения Вера Помогаева. Полученная награда и средства позволят укрепить работу объединения и реализовать новые проекты в 2026 году.

Ольга Сергеева