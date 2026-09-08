Депутат вместе с жителями следит за качеством ремонта дорог в Красноармейске

Депутат Госдумы Николай Панков вместе с жителями продолжает контролировать ремонт дорог в Красноармейске. Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере МАКС.

«В этом году городу выделено 30 млн рублей. Напомню, адреса выбирали сами жители. В первую очередь это дороги с грунтовым покрытием в частном секторе.



Встретился с жителями улиц Комсомольской и Шиллера. Вместе обсудили график работ с подрядчиками. На Комсомольской люди рассказали, что в результате щебенения образовалась ложбина. Это нужно исправить, чтобы вода не затапливала дворы. На улице Шиллера завершается щебенение. Обратил внимание подрядчика на необходимость комплексного благоустройства. Он согласился и взял на себя покос травы на обочине.



Отмечу — правильно, что использовали щебень марки 400 и 600. Это позволит создать прочную основу, чтобы была перспектива дальнейшей асфальтировки улиц.



Отдельное спасибо жителям, которые контролируют работы. Живой общественный контроль – гарантия того, что дороги будут сделаны качественно. Стройконтроль прошу также мониторить качество. Эти дороги важны для красноармейцев. С подрядных организаций спрос будет и в рамках гарантийных обязательств», — отметил Николай Панков.