Панков: Стадион «Локомотив» в Ртищево стал центром спортивной жизни для взрослых и детей

Николай Панков подчеркнул, что стадион был реконструирован по проекту спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.



Депутат Госдумы рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Ртищево встретился с жителями и спортсменами на стадионе «Локомотив». Несколько лет назад он был реконструирован по проекту Вячеслава Володина. И стал настоящим центром спортивной жизни для взрослых и детей. Здесь проходят соревнования не только местного, но и областного уровня. А команды, которые здесь тренируются, достигают высоких результатов.

Важно, что стадион бережно содержится и продолжает развиваться. Здесь появится универсальная спортплощадка, обновляется ограждение. Спасибо спортсменам и активным жителям за то, что своим примером вовлекают людей в спорт. Вместе посмотрим, что можно сделать, чтобы привлечь сюда еще больше жителей. Например, установить площадку для воркаута или провести спортивный фестиваль.

Важно, чтобы график занятий был удобным, а лучшее время предоставлялось детям. Об этом говорили и с тренерами и спортсменами в ФОК «Юность». Давно знаю этот спортивный объект, каждый год он становится популярней у ртищевцев. Сейчас у жителей большие планы на лето и каникулы детей. Особенно много ребят хотят научиться плавать, поэтому важно, что бассейн летом продолжит работу. Есть планы по развитию и других популярных видов спорта. В том числе, по обустройству отдельного зала для занятий самбо. Спорт становится доступным и привлекает всё больше людей», — подчеркнул Николай Панков.