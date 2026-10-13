Студенты ПИУ РАНХиГС — обладатели стипендии Правительства России

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Студенты П оволжского института управления имени П.А. Столыпина Р АНХиГС Семён Кирста и Анна Суркова стали победителями конкурса на получение стипендии Правительства Российской Федерации на 2026/2027 учебный год.

Стипендия Правительства России ежегодно присуждается на основе конкурсного отбора самым талантливым студентам, которые вносят вклад в научный, культурный и образовательный прогресс России. Основное внимание уделяется научным проектам и исследованиям, а также достижениям в учёбе и общему уровню подготовки кандидатов.

«Для меня эта победа как мерило того, что я проделал за всё обучение в Институте. Хочу выразить слова благодарности своим наставникам, вложившим собственную душу и передавшим свои знания. Другим порекомендую принимать участие в олимпиадах, таких как «Я ‒ профессионал», «Высшая лига», научных конференциях, стажировках. Это заложит в вас основы будущей профессиональной деятельности и обязательно будет вознаграждено. Главное – пробуйте! Путь в тысячу ли начинается с первого шага!» ‒ поделился впечатлениями Семён Кирста.





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