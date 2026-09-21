Панков: В каждом районе есть возможности для развития

Депутат Госдумы Николай Панков подчеркнул, что у каждого района Балашовского округа есть возможности и перспективы развития. Которые возможно реализовать в совместной работе с людьми.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Балашове.

«Работая в округе, в том числе, в Балашове, выявилось много проблем в сфере ЖКХ, транспорта, дорог и других. Их продолжим совместно решать. Важен и совместный контроль за ходом реализации федеральных проектов», — подчеркнул Панков.

Также депутат ответил на вопросы журналистов. В том числе, по наболевшей проблеме — состоянию дорог в сёлах и частном секторе. Он отметил, что совместная работа в этом направлении будет продолжаться. При этом особенно важно качество ремонта, а для этого необходим ответственный подход к выбору подрядчиков.