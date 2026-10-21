В Заводском районе продолжается благоустройство по просьбам жителей

В Заводском районе Саратова продолжаются работы по благоустройству по итогам встреч депутата Госдумы Николая Панкова с жителями.

Произведена опиловка деревьев во дворе домов №8 по Барнаульскому тупику и №54 по пр. Энтузиастов. Жители опасались, что ветки могут повредить провода. Также обустроен участок на муниципальной территории рядом с домами – вывезен мусор, установлен бортовой камень и завезён плодородный грунт.

Летом был проведён покос травы и очистка от мусора территории сквера на ул. Барнаульской. А осенью высажены деревья взамен погибших саженцев.

По просьбе жителей дома №35 по ул. Пензенской приведена в порядок и окрашена детская площадка, опилены аварийные деревья, отремонтированы скамейки на пешеходной аллее за домом.

Также проведён текущий ремонт тротуара, ведущего в микрорайон Бестужев Сад.

Как подчеркнул Николай Панков, работы будут продолжаться по всем направлениям, которые обозначили жители на встречах.

Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова» в МАКС.