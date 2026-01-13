Панков: Володин рассказал о приоритетах работы

Сегодня открылась весенняя сессия Госдумы.

Вячеслав Володин рассказал о приоритетах работы. Цели специальной военной операции должны быть достигнуты, наша задача — сделать всё для этого.

Также приоритеты — поддержка семей с детьми, реализация поручений Президента РФ в части демографии, охрана здоровья граждан.

Среди значимых вопросов — защита людей от мошенников. Важно эффективно реализовать все задачи, поставленные Президентом по достижению целей национального развития.

Ряд актуальных вопросов – в повестке сегодняшнего заседания. Это дополнительные меры поддержки участников СВО, повышение качества детского отдыха.

Станет доступней лекарственное обеспечение сельских жителей. Новый законопроект поможет создать передвижные аптечные пункты. Они будут доставлять лекарства в сёла, где нет аптек. Знаю, насколько острый этот вопрос для жителей сёл. Вместе с ними добивались, чтобы в ФАПах и амбулаториях были открыты аптечные пункты. С попечительским советом СГМУ продолжим помогать районным больницам. Теперь «передвижные аптеки» смогут обслужить ещё больше сёл и посёлков. В том числе, самых отдалённых. Главное – это здоровье людей.