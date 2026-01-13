Роман Ковальский подал в отставку

Заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский уходит со своего поста.

Как сообщает канал «Пул Z 64», он будет освобожден от занимаемой должности 19 января по собственному желанию.

Напомним, Ковальский совмещал две ключевые должности в областном правительстве, курируя агропромышленный комплекс — одну из важнейших отраслей экономики Саратовской области.

На данный момент официальное правительство Саратовской области не опубликовало комментариев относительно предстоящей отставки и не назвало кандидата на освобождающуюся должность. Также неизвестны дальнейшие планы самого Романа Ковальского.

Наталья Мерайеф