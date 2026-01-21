Саратовцам напомнили о новых правилах поверки счетчиков в квартирах с 2026 года

С 2026 года в сфере ЖКХ вводятся изменения для повышения прозрачности и контроля качества услуг.

Госуслуги напомнили о главных из них.

— Общение жильцов с управляющими организациями (УО) переходит в мессенджер MAX. Все обращения и ответы фиксируются в цифровом пространстве, а владельцем чата выступает представитель жилищного надзора.

— С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ переносится с 10-го на 15-е число, что удобно для тех, кто получает зарплату во второй декаде. С этого же года УО обязаны отчитываться перед собственниками в стандартизированной форме.

— Действуют новые правила поверки счетчиков воды, газа и тепла. Результаты теперь вносятся в госсистему, а УО обязаны заранее уведомлять собственников. Пропуск сроков ведет к перерасчету по нормативам.

— С 1 сентября ужесточаются требования к лицензированию УК. Для получения или продления лицензии необходимо подтвердить квалификацию персонала и наличие требуемой техники и оборудования.

Подготовила Ольга Сергеева