Панков встретился с женсоветом военного городка в Ртищево

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с женским советом ртищевского военного городка. В своем канале в мессенджере «Макс» он отметил, что надежный тыл — залог успеха на фронте.

«Жизнь жены военного непростая. С одной стороны, она также связана со служением — своему мужу, семье, Родине. Многие из них по примеру мужей заступают на военную службу. Выбирая вакансии, где возможно женское участие. Спасибо большое им за это! Поэтому важная задача — сделать все возможное, чтобы бытовые условия в военных городках были достойными.

Разговор в Ртищево получился откровенным. В военном городке накопилось много проблем, связанных с состоянием МКД и коммунальной сферой. Во многом это результат некачественной работы управляющей компании. Эти вопросы решаются при взаимодействии с ГЖИ области.

Участники женского совета поднимали и другие проблемы: благоустройство в городе, бродячие собаки, которые представляют опасность для детей, работа «наливаек» вблизи жилых домов, вывоз мусора. Эти вопросы взяты на контроль», — отметил Николай Панков.