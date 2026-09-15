В районе Саратовской области после обращения Володина нашли грубые нарушения

Прокуратура выявила грубые нарушения в Вольской районной больнице.

Прокуратура Саратовской области выявила грубые нарушения в системе здравоохранения Вольского района. Об этом говорится в письме надзорного органа в адрес общественной приёмной председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В августе Володин встретился с жителями Вольского района, которые попросили навести порядок в некоторых сферах. По его просьбе прокуратура провела проверку.

«Выявлены грубые нарушения требований законодательства при организации медицинской помощи жителям Вольского района. Принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в ответе ведомства.

Информация направлена и.о. министра здравоохранения области Виталию Луцету.

В ходе проверки установлено: какое-то время не работала система компьютерной томографии, некоторые изделия медицинского назначения закупались с нарушениями, не соблюдались правила хранения лекарств. Несколько лет не выполнялись требования Минздрава РФ по лечебному питанию — рацион не соответствует стандартным диетам, отсутствует молочная и мясная продукция.

Также не организовано своевременное обеспечение льготников лекарствами: на отсроченном обслуживании находился 51 рецепт, из них 15 — о необеспечении несовершеннолетних. Не закуплены препараты для лечения онкологических, ревматологических заболеваний и сахарного диабета.

Выявлены нарушения в сфере охраны труда и при начислении компенсационных выплат. Сохраняется просроченная кредиторская задолженность в 45,7 млн рублей и низкая укомплектованность медперсоналом.

Ольга Сергеева