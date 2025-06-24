Саратовцам напомнили о мерах безопасности в случае атаки дронов

Сегодня, 24 июня, в Саратове зазвучали сирены из-за угрозы атаки украинских БПЛА.

— От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность, — написал в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Жителям области напоминают о мерах безопасности в случае угрозы атаки БПЛА:

Если вы в помещении: отойдите от окон и укройтесь в комнате без окон или крупных стеклянных конструкций (ванная, коридор, кладовая) между несущими стенами.

Если вы на улице: найдите ближайшее заглубленное укрытие или отойдите от зданий на расстояние не менее 100 метров.

Не публикуйте фото или видео с мест обнаружения БПЛА.

Не приближайтесь к обломкам БПЛА и не пытайтесь их перемещать. Об обнаружении сообщайте по номеру 112 или телефону ЕДДС вашего города/района (https://t.me/uprbez64/2554).

Жителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.