Пара из Саратова прожила полвека после свадьбы в районном Доме культуры

Юрия и Любовь Амосовых чествовали в Саратовском Дворце бракосочетаний по случаю их золотой свадьбы.

Их история началась в Доме культуры Красного Кута, где Любовь гостила на каникулах. Юрий был очарован ею и всё лето навещал девушку, а после совместной поездки на мотоцикле она тоже ответила ему взаимностью.

После расставания на год из-за отъезда Любви и службы Юрия в армии пара воссоединилась. Свадьбу они сыграли 10 января 1976 года в том же ДК. В браке родились сын Виталий и дочь Алёна. Сейчас у юбиляров трое внуков.

Представители Дворца бракосочетаний поздравили супругов и пожелали их союзу долголетия и тепла.

Ольга Сергеева