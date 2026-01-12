Саратовцам рассказали о серьёзных штрафах за умалчивание информации о терактах

Администрация Саратова опубликовала памятку по противодействию терроризму. Горожанам рекомендуется сохранять бдительность и соблюдать основные правила безопасности.
Среди ключевых мер:
Не трогать бесхозные предметы и не принимать вещи от незнакомцев.
Обращать внимание на подозрительных людей и не оставлять детей без присмотра.
Парковаться только в разрешённых местах и соблюдать общественный порядок.
О любой информации о готовящемся преступлении немедленно сообщать в полицию.
При угрозе теракта необходимо быстро покинуть опасную зону, позвонить по номеру 112 и чётко следовать указаниям экстренных служб. Распространение непроверенных слухов запрещено.
За сокрытие информации о теракте предусмотрена уголовная ответственность (ст. 205.6 УК РФ) со штрафом до 100 000 рублей или лишением свободы.
Телефоны для экстренной связи: 112, 8 (8452) 659-659 (Единая диспетчерская), 8 (8452) 747-016 (дежурная часть МВД).
Алиса Эай