Саратовцам рассказали о серьёзных штрафах за умалчивание информации о терактах

Администрация Саратова опубликовала памятку по противодействию терроризму. Горожанам рекомендуется сохранять бдительность и соблюдать основные правила безопасности.

Среди ключевых мер:

Не трогать бесхозные предметы и не принимать вещи от незнакомцев.

Обращать внимание на подозрительных людей и не оставлять детей без присмотра.

Парковаться только в разрешённых местах и соблюдать общественный порядок.

О любой информации о готовящемся преступлении немедленно сообщать в полицию.

При угрозе теракта необходимо быстро покинуть опасную зону, позвонить по номеру 112 и чётко следовать указаниям экстренных служб. Распространение непроверенных слухов запрещено.

За сокрытие информации о теракте предусмотрена уголовная ответственность (ст. 205.6 УК РФ) со штрафом до 100 000 рублей или лишением свободы.

Телефоны для экстренной связи: 112, 8 (8452) 659-659 (Единая диспетчерская), 8 (8452) 747-016 (дежурная часть МВД).

Алиса Эай