Суд отменил незаконную закупку мяса на 10 млн для интерната в Энгельсе

В Энгельсе суд по иску прокуратуры пресек схему искусственного дробления закупки для дома-интерната, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2022 году учреждение оформило 25 контрактов с одним индивидуальным предпринимателем на поставку мяса, намеренно устанавливая цену каждого ниже 600 тысяч рублей, чтобы избежать конкурентных процедур.

Прокуратура расценила это как антиконкурентное соглашение, направленное на необоснованное преимущество конкретного поставщика. Арбитражный суд поддержал позицию надзора, отменил все сделки и взыскал с предпринимателя свыше 10 млн рублей в бюджет области.



Оксана Ивженко