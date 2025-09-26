Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков в своем телеграм-канале поделился мнением относительно включения в список экстремистов жителя Саратова

«Вчера в список экстремистов попал Александр Волков, активный противник появления школы в Ленинском районе, призывавший к противоправным действиям в отношении правоохранителей.

Наличие в организованном сообществе экстремистов уже показывает его направленность, несмотря на якобы благие цели, служащие для прикрытия реальных задач и обмана доверчивых жителей, используемых втёмную.

Организаторам протестных противоправных мероприятий в парке «Территория детства» стоит задуматься над этим примером. Вовлекая жителей в протесты против строительства школы, они, по сути, организуют выступления против реализации государственной политики в сфере образования, а значит выступают против государства. И активисткам или даже возможно модераторам многочисленных квазиобщественных движений в лице Налимовой, Елизаровой, Таниди и Игуменовой нужно помнить об этом. Тем более, что они сами заявили об обращении в правоохранительные органы для оценки ситуации в парке», — подчеркнул Гладков.