В Саратове на выходных перекроют дорогу из-за велогонки

В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, на окраине Саратова будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением велосипедных соревнований.

26 сентября с 14:00 до 17:00 и 27 сентября с 10:00 до 14:00 закроют автомобильный подъезд к селу Верхний Курдюм со стороны дороги «Елшанка — Песчаный Умет» в районе улицы Октябрьской поселка Красный Октябрь.

Проезд будет разрешен только для организаторов мероприятия, экстренных служб и местных жителей. Остальным водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты или учитывать время проведения соревнований при поездках.