Саратовский «Автодор» проиграл в 11-й раз подряд без легионеров

Баскетбольный «Автодор» проиграл 11-й матч подряд.

Саратовский «Автодор» на домашней площадке уступил казанскому «УНИКСу» в матче Единой Лиги ВТБ со счётом 58:74. Команда проиграла все четыре четверти, что стало для неё 11-м поражением подряд.

Наиболее результативными у «Автодора» были Ален Хаджибегович (14 очков) и Малик Ньюмэн (13 очков).

Поражение усугубляет сложную ситуацию в клубе, который недавно расторг контракт с двумя легионерами — разыгрывающим Алексом Хэмилтоном, а его партнёр Терренс Эдвардс отказался возвращаться из США.

«Автодор» занимает 10-е место из 11 в турнирной таблице. Следующий матч команда проведёт 10 декабря в Москве против «МБА-МАИ».

Ольга Сергеева