Пасха-2026: саратовцам рассказали о сроках хранения яиц и стоит ли их красить заранее

В 2026 году светлый праздник Пасхи выпадает на 12 апреля.

Жители Саратовской области уже начали подбирать яйца для традиционного угощения, но Роспотребнадзор предупреждает: важно соблюдать правила хранения, чтобы не столкнуться с пищевыми отравлениями.

Как поясняют специалисты, срок годности напрямую зависит от вида яиц. Диетические можно хранить до 7 дней, столовые в холодильнике — от 8 до 25 суток.

При этом есть несколько ключевых запретов. Не мойте яйца заранее — это сократит их срок до 12 дней. Не красите их задолго до праздника: варёные яйца сохраняют свежесть не дольше 36 часов. А вот морозилка, наоборот, поможет продлить жизнь продукту — там яйца пролежат до года.

Главный совет от экспертов: покупайте яйца ближе к дате Пасхи и всегда сверяйтесь с датой производства. Это гарантирует безопасность праздничного стола для всей семьи.

Ольга Сергеева