Власти хотят вернуть в Саратовскую область уехавших из региона жителей

Саратовская область запускает программу возвращения своих специалистов.

Губернатор Роман Бусаргин в ходе отчёта перед депутатами облдумы анонсировал новую инициативу: регион намерен привлекать обратно тех, кто уехал учиться или работать в другие города. Задача — закрыть острую нехватку кадров в промышленности, медицине, образовании и сельском хозяйстве.

Уже сейчас действуют меры поддержки для выпускников, готовых трудоустроиться на местные предприятия. Министерствам дали три месяца на подготовку конкретных решений для промышленной сферы. Особое внимание — специальностям, которые слабо востребованы при наборе в колледжи и техникумы.

Частично проблему помогут решить программа переселения соотечественников и система целевого обучения студентов. Планируется, что комплексный подход позволит вернуть в область востребованных специалистов.

