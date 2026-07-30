Взрыв в мусоровозе: в центре Саратова пустая кега искалечила руку рабочему

Пострадавшему предстоит операция, а причиной ЧП могло стать отсутствие бункера для крупногабаритных отходов.

Сегодня утром во дворе дома № 17 на улице Ульяновской при погрузке контейнера в мусоровоз прогремел хлопок. Оказалось, что взорвалась пустая пивная кега. В результате сотрудник экипажа спецтехники получил серьёзную травму руки и был доставлен в больницу. Врачи готовят его к операции и долгому восстановлению.В компании «Ситиматик» считают, что подобные инциденты провоцирует отсутствие оборудованных площадок.

На Ульяновской нет бункера для крупногабаритного мусора, поэтому жители вынуждены бросать опасные предметы в обычные контейнеры, что и приводит к травмам при погрузке.

Ольга Андреева