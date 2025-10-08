Возле Саратова утром в столкновении с большегрузом погиб водитель «Газели»

Утром 8 октября в Татищевском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП со столкновением грузовых автомобилей.

По предварительной информации ГАИ, авария произошла в 9:40 около поселка Татищево.

Участниками ДТП стали тягач МАЗ с цистерной под управлением 39-летнего водителя и грузовая «Газель», за рулем которой находился 59-летний мужчина. В результате столкновения водитель «Газели» скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ольга Сергеева