Павел Астахов передал Саратовской области два памятника святителю Луке Крымскому

В воскресенье, 15 марта, в двух районах Саратовской области — Романовском и Балашовском — состоялось торжественное открытие и освящение памятников святителю Луке Крымскому.

Ключевую роль в появлении монументов в регионе сыграл известный общественный деятель, адвокат и телеведущий Павел Астахов.

Инициатива исходила от благочинного Романовского округа священника Павла Денисова. Он обратился к Павлу Астахову с просьбой помочь увековечить память святого, чья жизнь тесно связана с этой землей.

«Я написал: «Выделите памятник, а лучше два». Потому что для нас это имя значит очень многое», — рассказал отец Павел. Благодаря содействию Астахова, оба памятника были переданы в регион.

Выбор места для монументов глубоко символичен. Святитель Лука (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) работал главным врачом земской больницы в Романовке в 1909–1910 годах. Именно здесь он начал собирать материалы для своего фундаментального труда «Очерки гнойной хирургии». В Романовке у него родился сын, которого крестили в местном храме.

«Мало кто знал, что Лука Крымский проживал здесь. Можно сказать, что это было его самое счастливое время, — отметила депутат облдумы Мария Усова. — Поэтому мы вполне можем его считать нашим земляком».

Второй памятник установили на территории Балашовской районной больницы, у хирургического корпуса. Жители района выбрали это место с «десятикратным перевесом» голосов, подчеркнул глава района Олег Дубовенко. Чин освящения обоих монументов совершил епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий.

Кульминацией событий в Балашове стал показ фильма «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский», автором которого выступил Павел Астахов. Картина, посвященная жизненному пути выдающегося хирурга и святого, вызвала большой интерес у зрителей.

Глава Романовского района Алексей Щербаков уверен, что открытие памятника не только исполняет давнюю мечту жителей, но и дает импульс развитию туризма: теперь о связи района с именем святителя узнает больше людей. Таким образом, два района Саратовской области в один день обрели новые памятные места, напоминающие о подвижническом служении великого врача.

