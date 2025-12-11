В Балакове построен дом для врачей и медсестер

Завершено строительство служебного жилья для врачей и медсестер в городе Балаково.

Как сообщает ТГ-канал «Володин Саратов», дом рассчитан на 150 квартир – одно-, двух-, трехкомнатных.

Ранее также в рамках депутатского проекта Вячеслава Володина был сдан дом для врачей и медсестер в Балтае. На завершающем этапе строительства – дом для врачей и медсестер на 20 квартир в Новых Бурасах.

Квартиры распределят между врачами и средним медперсоналом, которые приехали в 2024, 2025 и приедут в последующие годы на работу в медучреждения.

Чтобы решить кадровую проблему в сфере здравоохранения и в целях привлечения специалистов, при поддержке Вячеслава Володина также уже построены дома для врачей в Хвалынске, Вольске, Базарном Карабулаке, Петровске и Саратове.

Подготовила Ольга Сергеева