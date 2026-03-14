Пенсионерка из Саратова хотела проголосовать в домовом чате и лишилась более 2,6 млн

66-летняя жительница Фрунзенского района лишилась крупной суммы денег после участия в опросе в домовом чате. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

23 февраля женщина перешла по ссылке из мессенджера на внешний сайт для голосования. Через несколько часов ей поступило сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах с указанием номера телефона для связи. Позвонив по нему, пенсионерка поговорила с лже-инспектором федерального казначейства.

Злоумышленница убедила женщину, что мошенники оформили доверенность на ее имущество, и предложила открыть новый счет, куда нужно перевести все деньги. В течение нескольких дней пенсионерка через банкоматы и приложение перевела 1,5 млн рублей. В марте она добавила еще 590 тысяч сбережений и 587 тысяч кредитных средств.

Когда связь с «инспектором» прервалась, а диалоги исчезли, женщина поняла, что ее обманули. Общая сумма ущерба составила более 2,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

