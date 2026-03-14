В Саратовской области планируют втрое нарастить производство баранины и овечьей шерсти

Саратовские овцеводы наращивают производство мяса и шерсти.

В 2025 году в Саратовской области произведено 5,4 тысячи тонн баранины в живом весе и 450 тонн шерсти, сообщает региональный минсельхоз. Средний выход мяса с одной овцы составляет 42%, настриг шерсти — 2,8 килограмма.

В 2026 году прогнозируется рост объемов: овцеводы планируют получить около 15 тысяч тонн мелкого рогатого скота на убой и 500 тонн шерсти.

На начало года поголовье овец и коз в регионе насчитывает 410 тысяч. Разведением занимаются порядка 200 хозяйств. Основные породы — ставропольская, волгоградская, кавказская, цигайская, куйбышевская.

«В условиях сухих степей Саратовской области овцеводство остается перспективным и значимым направлением», — отметил замминистра сельского хозяйства Алексей Молчанов.

В регионе реализуется инвестпроект по строительству овцефермы на 5 тысяч голов с ежегодным производством 65 тонн мяса.

