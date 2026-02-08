Пенсионерка из Саратова лишилась более миллиона рублей из-за «звонка из РКН»

81-летняя жительница Октябрьского района Саратова стала жертвой преступников.

Пенсионерка лишилась крупной суммы денег в результате телефонного мошенничества. Об этом сообщает городское УМВД.

3 февраля на телефон пенсионерки в мессенджере поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудницей Роскомнадзора. Звонившая сообщила, что со счетов женщины якобы были переведены 500 000 рублей для финансирования преступной деятельности за рубежом, и для убедительности прислала поддельное платежное поручение.

Далее на связь вышли другие мошенники, назвавшиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Они убедили пенсионерку, что для спасения остальных средств необходимо срочно задекларировать все наличные деньги. Под их давлением женщина сняла и перевела через банкомат 300 000 рублей, а на следующий день – еще 770 000 рублей в салоне сотовой связи. Общий ущерб составил 1 070 000 рублей.

Осознать, что стала жертвой мошенников, пенсионерке помогли сотрудники банка, когда она пришла туда за возвратом уже «задекларированных» денег. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Алиса Эай