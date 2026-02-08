Пропавшего в Саратовской области 15-летнего подростка нашли мертвым в поле

В Красноармейском районе Саратовской области найдено тело пропавшего подростка.

Тело 15-летнего Султана Мелолю, пропавшего 5 февраля в селе Привольное Ровенского района, было обнаружено 8 февраля в поле в семи километрах от села Ревино Красноармейского района.

В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле подростка не выявлено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В поисках подростка принимали участие 180 человек. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

По предварительным данным, Султан мог самостоятельно перебраться через Волгу из Ровенского в Красноармейский район.

Алиса Эай