Пенсионеры Энгельса осваивают технику рукоделия «грунтованный текстиль»

Энгельсские пенсионерки осваивают искусство создания «грунтованного текстиля».

Участницы творческой мастерской «Доброцентр», действующей при комплексном центре социального обслуживания населения Энгельсского района, погрузились в изучение необычного вида рукоделия — техники «грунтованный текстиль». Это кропотливое ремесло, состоящее из нескольких этапов: ткань необходимо специальным образом загрунтовать, просушить, затем расписать и финишно обработать.

Несмотря на сложность и требующуюся аккуратность, результат превосходит ожидания — каждое изделие получается по-настоящему уникальным. Свои первые весенние работы мастерицы посвятили созданию веселых фигурок сорок, украшенных яркими платками и деталями. Вдохновленные успехом, участницы уже строят планы и обсуждают новые творческие идеи.

В центре подчеркивают, что подобные мастер-классы не только дарят радость творчества, но и играют важную социальную роль. Они помогают людям старшего поколения раскрыть свой потенциал, найти новые увлечения и интересно проводить время в кругу единомышленников.

Напомним, творческие студии «Доброцентр» открыты во всех комплексных центрах соцобслуживания Саратовской области. Их работа организована в рамках региональной программы «Активное долголетие», которая является частью инициированного президентом национального проекта «Семья».

Ольга Сергеева