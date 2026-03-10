В Саратове прошла праздничная акция «Вам, любимые!» в честь 8 Марта

В центре Саратова волонтеры поздравили женщин с 8 Марта всероссийской акцией.

На главной пешеходной улице города прошла традиционная всероссийская акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню. Организаторами праздничного мероприятия выступили активисты «Волонтерской Роты Боевого Братства» совместно с местным отделением «Движения Первых».

Десятки добровольцев вышли на улицы города, чтобы лично поздравить представительниц прекрасного пола. Волонтеры дарили женщинам яркие открытки и сопровождали их теплыми словами благодарности за заботу, внимание и душевное тепло, которое они дарят окружающим.

Как отметили организаторы, каждая участница акции получила не просто сувенир, а искреннюю признательность и частичку праздничного настроения. Мероприятие уже стало доброй традицией для города.

«Вам, любимые!» — это замечательная возможность еще раз сказать спасибо нашим матерям, женам, сестрам и дочерям. Акция прошла очень тепло и душевно, в очередной раз напомнив, что настоящая весна начинается с улыбок женщин, — поделились впечатлениями волонтеры.

Ольга Сергеева