Правительство расширило и упростило параметры инвестиционного налогового вычета

Правительство упростило для групп компаний доступ к инвестиционному налоговому вычету.

Кабинет министров расширил условия применения инвестиционного налогового вычета для групп компаний. Соответствующие поправки распространяют право на льготу на всех участников группы, независимо от их основного вида экономической деятельности, тогда как ранее вычет был привязан к конкретному коду ОКВЭД.

Главное нововведение — возможность передавать право на вычет между юридическими лицами, входящими в одну группу. Это существенно повышает гибкость в управлении инвестициями. Например, теперь дочерняя компания, занимающаяся строительством, может применить льготу, даже если головная структура работает в обрабатывающей промышленности. Раньше такая ситуация была невозможна.

Как пояснили в правительстве, принятое решение снимает излишние административные барьеры и даёт бизнесу больше свободы при обновлении основных средств. Ожидается, что это простимулирует инвестиционную активность, особенно в сферах развития производственной и туристической инфраструктуры. Компании теперь могут более эффективно планировать капитальные вложения, не будучи скованными формальным несоответствием вида деятельности внутри группы.

Ольга Сергеева