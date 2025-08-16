Переговоры Путина и Трампа начались на военной базе в Анкоридже

Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе.

15 августа в Анкоридже стартовали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три».

С российской стороны в диалоге участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Как ранее сообщалось, ключевой темой встречи станет урегулирование украинского конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва намерена четко изложить свою позицию, подготовка к чему велась в ходе предыдущих консультаций с американскими представителями.

Дональд Трамп ещё 13 августа заявил, что главной целью саммита является достижение перемирия на Украине. Президент США выразил уверенность в возможности подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы, отметив при этом необходимость компромиссов, включая территориальные вопросы.

Ожидается, что стороны также обсудят перспективы двусторонних отношений, однако подписание каких-либо документов в ходе встречи не планируется.