Путин неожиданно поменял синий галстук на красный перед встречей с Трампом

О чем может сигнализировать цвет галстука президента?

Президент России Владимир Путин перед прибытием в Анкоридж 15 августа сменил синий галстук, в котором он был в ходе рабочей поездки в Магадане, на бордовый.

Интересно, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом оба лидера выбрали оттенки красных тонов. Но у Путина тон оказался темнее…

Стилисты отмечают, что бордовые оттенки предпочитают обычно политики. Красный — цвет власти, но в то же время агрессии и упорства. Более темные оттенки этих цветов помогают установить доверительные отношения, — полагают эксперты в деловой одежде.

Напомним, переговоры Путина и Трампа проходят в формате «три на три». Главы государств пока не комментировали ситуацию для прессы.

Ранее над Анкориджем пролетел B-2 Spirit в сопровождении истребителей F-22, пока лидеры делали совместное фото.

Фото: Дружинин Алексей/ТАСС