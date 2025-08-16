Путин и Трамп пожали друг другу руки и отправились на переговоры по Украине

Президенты России и США прибыли на Аляску для переговоров.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп почти одновременно приземлились на Аляске для участия в двустороннем саммите.

Трамп, прибывший первым, ожидал российского коллегу в своём самолёте. Как только Путин вышел из лайнера, американский лидер встретил его, после чего руководители двух стран обменялись рукопожатием и направились к кортежу. Главы государств отправились на переговоры на лимузине Трампа.

Первая часть встречи пройдёт в узком формате – «три на три». Со стороны России в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую делегацию, помимо Трампа, представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Как сообщил Юрий Ушаков, ключевой темой обсуждения станет поиск долгосрочного решения украинского кризиса. Однако, по словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, на саммите также затронут вопросы российско-американских отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество.

По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция глав государств, однако подписание каких-либо документов не ожидается.