Перевезено 96 человек: у Аткарска действует лодочная переправа через реку Медведицу

Глава региона сообщил о стабилизации обстановки и работе переправы у Аткарска.

Губернатор Роман Бусаргин обнародовал свежую сводку по развитию весеннего половодья в регионе. Данные приводятся по состоянию на утро 5 апреля.

Как доложил глава области, на данный момент режим экстренного затопления жилых и хозяйственных объектов в регионе не зафиксирован. За прошедшие сутки удалось зафиксировать положительную динамику: полностью освободилась от большой воды одна из мостовых переправ в Ивантеевском районе.

Гидрологическая картина выглядит следующим образом: на большинстве малых рек, относящихся к бассейнам Волги и Урала, наблюдается устойчивое снижение уровня воды. Исключение составляет лишь река Малый Узень. При этом на трех реках донаправления — Хопре, Медведице и Карае — отмечен незначительный подъем воды.

Особое внимание губернатор уделил ситуации у города Аткарска. Через реку Медведицу силами областной службы спасения организована лодочная переправа. С момента запуска временной транспортной артерии услугами спасателей воспользовались 96 человек. Среди тех, кто переправлялся через водную преграду, — 14 несовершеннолетних.

Ольга Сергеева