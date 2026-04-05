В Саратовской области весной высадили 5 га будущего леса

В регионе дан старт лесовосстановлению: первые гектары высажены в Вольском районе.

Первые 5 гектаров будущих лесных массивов уже появились на землях Саратовской области. Об этом в воскресенье сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

Точкой отсчета стал лесхоз в Вольском районе. Это муниципальное образование выбрано не случайно: по итогам 2025 года Вольский район стал абсолютным лидером в регионе по масштабам высадки лесов, освоив более 715 гектаров. В нынешнем году амбициозные планы у муниципалитета сохраняются — только в течение весеннего сезона здесь намерены высадить 450 гектаров молодого леса.

Как подчеркнул глава региона, темпы работ по восстановлению зеленого фонда области будут только наращиваться. В 2026 году запланирована высадка не менее 4 тысяч гектаров. Финансовое обеспечение этих мероприятий уже усилено: в конце февраля из регионального бюджета дополнительно направили свыше 22 миллионов рублей на эти цели.

Наталья Мерайеф