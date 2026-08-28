Первое сентября может пройти без воздушных шаров

Саратовские экологические организации призвали отказаться от запуска воздушных шаров на массовых мероприятиях.

Объясняется это тем,что остатки шаров образуют груды мусора, а животные могут принять их за еду и проглотить.

«Запуски шариков массово стали входить в круг традиций, в том числе в школах. Мы предположили, что обращения в Министерство природных ресурсов и Министерство образования должны дать максимальный охват, хотя бы школьной аудитории, и, как следствие, положительный эффект. И действительно, рекомендательные письма зачастую помогают принять решение уже на уровне администрации. О том, чтобы запуск шаров не практиковался на праздничных мероприятиях», — отметила Екатерина Барсукова, директор АНО «Зелёный бык».

Инициатива действует в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента РФ с 2025 года.

Видео доступно в ТГ-канале и в МАХ.