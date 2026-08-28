Сотрудники Саратовского филиала «Ситиматик» снова помогли приюту для кошек

Сотрудники Саратовского филиала «Ситиматик» продолжают оказывать помощь приюту для кошек «Второй шанс».

В августе коллектив регоператора собрал и передал приюту почти 20 кг необходимых предметов ухода и кормов.

В течение недели сотрудники филиала приносили сухие корма, медицинские изделия, расходные материалы, средства для уборки, предметы обустройства и досуга животных, в том числе домик из натурального войлока, меховая лежанка, миски и игрушки. Перед передачей все собранные вещи были проверены, рассортированы и аккуратно упакованы. Сотрудники приюта с благодарностью приняли помощь, которая существенно облегчит ежедневный уход за животными.

В Саратовском филиале «Ситиматик» придают большое значение участию в социально значимых проектах. Компания продолжит поддерживать подобные инициативы и в первую очередь те, которые не требуют отвлечения специализированной техники с основных маршрутов транспортирования ТКО.