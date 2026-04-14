В Саратове пожилой мужчина выжил после падения с большой высоты

В Саратове пенсионер выжил после падения с многоэтажки.

Инцидент, едва не ставший трагедией, произошел в областном центре 12 апреля. Пожилой мужчина упал с высоты, получив тяжелые травмы, несовместимые, казалось бы, с жизнью.

Как сообщили в региональном минздраве, прибывшие на экстренный вызов медики оперативно госпитализировали пострадавшего. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, но отмечают главное — пациент жив.

Сейчас за его жизнь борются реаниматологи. Медики оказали всю необходимую помощь и держат ситуацию под постоянным контролем. Обстоятельства происшествия уточняются.

