В Саратовской области молодая женщина покалечилась в ночном ДТП со столбом

Ночью 29 августа на улице Зои Космодемьянской в городе Ртищево произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала местная жительница.

Согласно официальным данным, в 02:57 утра водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и совершило наезд на опору уличного освещения рядом с домом № 13.

В инциденте пострадала пассажирка автомобиля 1998 года рождения. Молодая женщина была доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая помощь. В настоящее время курс лечения она продолжает в стационаре. За рулем в момент аварии находился молодой человек 2004 года рождения.