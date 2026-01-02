В новогоднюю ночь девочек в Саратовской области родилось больше мальчиков

В Саратовской области новогоднюю ночь встретили 28 новорождённых.

В первый день 2026 года на свет появились 12 мальчиков и 16 девочек.

Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин, первым в 00:01 родился Тимофей у семьи Мисниковых из Ивантеевского района. Следом на свет появилась девочка Мирослава — второй ребёнок в семье Анастасии.

Глава региона посетил перинатальный центр, где поздравил молодых мам и их детей, пожелав им здоровья, а также поблагодарил медицинский персонал за профессионализм и заботу.

Ольга Сергеева