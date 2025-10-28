Первый заместитель главы Федоровского района скоропостижно скончалась в 37 лет

Скоропостижно скончалась первый заместитель главы района Ольга Сорокина.

По информации администрации Федоровского муниципального образования, ей было 37 лет.

В официальном некрологе отмечается значительный вклад Ольги Сорокиной в развитие района. Подчеркивается, что многие позитивные преобразования были реализованы при ее непосредственном участии.

Отмечается высокий профессионализм и моральные качества Ольги Сорокиной, которые снискали ей уважение коллег и жителей района. От имени руководства муниципалитета были выражены соболезнования родным и близким покойной.

Ольга Сергеева