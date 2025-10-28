Саратовские депутаты взялись за «наследие» экс-мэра Аксененко

В Саратовской области усилена работа по возврату государственного имущества, переданного в частные руки через сомнительные сделки.

Как сообщил депутат облдумы Сергей Гладков, проводится масштабный мониторинг приватизационных сделок с недвижимостью и землей.

Особенно частыми такие случаи были при бывшем саратовском мэре Юрии Аксененко.

В качестве примера депутат привел передачу здания поликлиники на улице Чапаева: помещения площадью 1874,2 м² через «Саратовгорэлектротранс» перешли частной фирме в обмен на семь недостроенных квартир.

Гладков заявил о необходимости разобраться с этим «наследием» и обеспечить приоритет государственных интересов.

«Речь о значительных активах, которые должны работать на развитие региона, а не обогащать недобросовестных бизнесменов», — подчеркнул он.

