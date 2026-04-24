В Саратовской области частные клиники массово отказываются от абортов

Около десяти частных медицинских организаций региона добровольно перестали предоставлять услуги по прерыванию беременности.

Это консолидированное решение, которое в минздраве области расценили как вклад в решение демографических задач.

«Действуют меры соцподдержки, программы повышения рождаемости, помощь беременным в сложной жизненной ситуации. Отказ клиник от абортов — это не только следование этическим нормам, но и поддержка государственной политики», — отметили в ведомстве.

Региональный директор клиник «Сова» Наталья Чечель пояснила: «Мы руководствуемся принципом „не навреди“. Коммерческая составляющая отходит на второй план, когда женщина оказывается перед непростым выбором. Ей нужно время и помощь психологов, юристов, соцработников — всё это есть в государственных женских консультациях. Порой одного разговора достаточно, чтобы женщина приняла решение в пользу жизни».

Министр здравоохранения области Владимир Дудаков подчеркнул: частные клиники, отказываясь от абортов, демонстрируют высокую социальную ответственность, ставя общественные интересы выше прибыли.

Напомним, в регионе работают 62 кабинета медико-социальной помощи беременным. За последние пять лет количество абортов удалось снизить на 23%. Только в этом году на свет появились 3304 малыша.

