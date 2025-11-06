Петровск украсят золотыми дубами и рябинами

В Петровск доставили более 800 саженцев деревьев и кустарников для озеленения.

Как сообщил глава района Максим Калядин, новая пешеходная улица Панфилова станет не только красивой в архитектурном плане – но и зелёной. На бульваре и в соседних скверах в ближайшие дни начнут высаживать новые растения.

— Список видов впечатляет. Это ели-крупномеры, рябина – символ нашего города, красивый золотой дуб Фастигиата, черемуха, спирея, снежноягодник, дерен, розовая лапчатка. Выбрали красивые и современные сорта для городского озеленения. Все они наши, саратовские, подходят именно для местного климата, — отметил Калядин в своем ТГ-канале.

Ольга Сергеева

